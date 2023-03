Atleta de Osasco é selecionada para Seleção Brasileira de Cheerleading

A atleta Júlia Rigaud Pontes, de Osasco, foi selecionada para participar do Campeonato Mundial de Cheerleading, que será disputado em abril na cidade de Orlando (EUA), integrando o Team Brasil.

publicidade

O cheerleading é uma modalidade ligada à animação de torcida e que trabalha força, flexibilidade e coordenação.

Júlia, que iniciou no ballet aos 4 anos, começou a treinar na Ginástica Artística de Osasco aos 7, já tendo participado de diversos campeonatos. Agora aos 14 ela é nova representante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

publicidade

Os treinos do Team Brasil são realizados todos os sábados e domingos, em Brasília e, durante a semana, Júlia treina com a coach Fernanda Passatore, do Galaxy Cheerleading.

“Agradeço ao secretário de Esporte por me dar a oportunidade de representar Osasco, e aos técnicos, Clayton, Silvia, Denise, Bia, Marcia e Maria, que me ensinaram muito na ginástica artística. Tenho uma boa base para me dedicar ao Cheerleading. Agradeço ainda a Fernanda Passatore, coach e proprietária do Galaxy All Star, pelo apoio e ensinamentos no Cheerleading”, disse a atleta.