Carapicuíba pode ter Semana de Conscientização do Glaucoma

A Câmara de Carapicuíba aprovou na terça-feira (21), o projeto de autoria do presidente da Casa, vereador Ronaldo Souza (PSDB), que cria a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Glaucoma.

Glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular que provoca lesões no nervo ótico e, como consequência, o paciente tem seu campo visual reduzido aos poucos.

O projeto, que foi para análise do prefeito Marcos Neves (PSDB) para sanção ou veto, propõe que a última semana do mês de maio passe a integrar o calendário oficial do município de Carapicuíba.

Durante esses dias, serão realizados debates, campanhas de conscientização e apresentação de estudos sobre a doença.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Glaucoma é a segunda maior causa de cegueira em todo o mundo, afetando cerca de um milhão de pessoas somente no Brasil.