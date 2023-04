Atletas de Osasco brilham em torneio de natação no ABC paulista

A equipe de natação de Osasco disputou o Torneio Sudeste Infantojuvenil Troféu Assis Chateaubriand, no final de semana, em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ao todo, eles trouxeram três medalhas para casa.

A competição contou com 30 equipes e mais de 600 atletas. A delegação de Osasco marcou presença com 18 integrantes, sendo 16 atletas e os técnicos Leandro Quedas e Renan Parcesepe.

Laura Lorenzo, que compete pela categoria infantil 2, obteve um ótimo desempenho e conquistou a medalha de prata na prova 200 metros borboleta. Júlia Andrade, que participa da mesma categoria, conquistou duas medalhas, uma prata nos 200 metros medley e um bronze nos 200 metros costas.

Ambas as atletas são contempladas pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. “Um bom resultado para a equipe, principalmente para as meninas. Parabéns a todos envolvidos”, declarou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

O resultado individual das nadadoras permitiu que a equipe osasquense alcançasse o 12° lugar geral na Infantil, enquanto o Juvenil ficou com a 13ª colocação. Na classificação final por equipes, os osaquenses ficaram em 11° lugar.