Audax enfrenta o São Bernardo fora de casa nesta quarta (15)

O Osasco Audax enfrenta o São Bernardo às 15h desta quarta-feira (15), na casa do adversário: o Estádio 1º de Maio. O time segue em busca da quarta vitória em partida válida pela oitava rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista.

publicidade

A equipe osasquense está em oitavo lugar, com 10 pontos em 21 já disputados, e precisa de um bom resultado para avançar na tabela. Ao todo, 16 equipes disputam o torneio.

Nas primeiras rodadas, o Audax perdeu alguns jogadores por contusão, o que acabou pesando no rendimento do time. O atacante Caio César, por exemplo, ainda se recupera de contusão.

publicidade

Na última rodada, no domingo, 11/02, a equipe do técnico Alex Alves bateu o Grêmio Prudente por 1 a 0 e diante do São Bernardo tentará, pela primeira vez, duas vitórias consecutivas no torneio.

“Sabemos da qualidade do adversário, um time que faz bastante pressão com jogadores experientes. Mas estamos vindo bem com um resultado bom dentro de casa e isso nos deixa ainda mais motivados para conseguirmos os três pontos fora de casa”, disse o treinador do Audax.

publicidade

Nos jogos anteriores, os resultados foram os seguintes: Vitória sobre o Grêmio Prudente (1 a 0), derrota para o União Suzano (2 a 0), vitória sobre a Matonense (1 a 0), empate com o Marília (0 a 0), derrota para o Red Bull Bragantino (1 A 0), vitória sobre o Sertãozinho (2 a 1) e derrota por 2 a 1 para o Itapirense.