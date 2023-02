Andressa Urach cria perfil no OnlyFans: “Brasil, cheguei”

Aos 35 anos, Andressa Urach é a mais nova personalidade a criar uma conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. A ex-Miss Bumbum usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (14), para anunciar a novidade.

publicidade

“Brasil, cheguei no OnlyFans. Espero vocês lá”, escreveu Urach, que vive mais uma fase turbulenta em sua vida pessoal diante do fim do casamento com o empresário Thiago Lopes, com quem tem um filho.

Desta vez, Andressa afirmou que a relação chegou ao fim definitivamente. Após muitos impasses e discussões, eles enfrentam uma batalha na Justiça pela guarda do pequeno Leon, que completou 1 ano neste mês.

publicidade

A influenciadora digital disse, na última sexta-feira (10), que foi xingada e expulsa de casa. Ela contou ainda que fez um boletim de ocorrência contra o ex-marido. “Recebi orientação para ficar longe dele”, revelou Urach.

Thiago, por sua vez, se defendeu e compartilhou uma troca de mensagens com a loira na qual sugeriu para comemorar o primeiro aniversário de Leon juntos, mas que Andressa não respondeu. “Ontem foi o aniversário do meu filho e a mãe dele não fez nem questão de estar presente. Agora está bancando a dissimulada e coitadinha.

publicidade

Em dezembro do ano passado, Andressa fez um desabafo sobre o fim do casamento logo após afirmar que foi diagnosticada com transtorno bipolar. A ex-Miss Bumbum disse que não queria se separar: “não queria que tivesse acontecido tudo isso. Não casei para me separar”, lamentou, na ocasião.