Azul tem vagas de emprego abertas em Alphaville, Barueri

A Azul Linhas Aéreas, sediada em Alphaville, Barueri, tem vagas de emprego abertas para as áreas de logística, jurídica, financeira, tecnologia da informação, entre outras. Também há oportunidades para PcD.

publicidade

Entre as oportunidades oferecidas pela empresa estão Analista Administrativo sênior, Analista de Negócios Cargas sênior, Analista de Planejamento Estratégico júnior, Assistente Administrativo Jurídico, Assistente CSC, Consultor de Recurso Humanos, Controlador MCC, Coordenador de TI, Coordenador de Logística, Coordenador de Negócios Cargas, Despachante Técnico de Voo, Engenheiro de Confiabilidade júnior, Especialista em Administração de Pessoal, Especialista de TI e Gerente Tributário.

A vaga de Assistente Administrativo exige que o candidato esteja cursando eu tenha concluído Ensino Superior em Direito, Administração ou áreas correlatas, pacote Office, inglês fluente, atuação e conhecimentos em rotinas administrativas de empresas ou escritórios de advocacia de grande porte.

publicidade

Já para a oportunidade de Consultor de Recursos Humanos, é preciso ter ensino superior completo em Psicologia, Recursos Humanos ou áreas semelhantes, pacote Office, inglês fluente, sólida experiência e atuação como consultor interno e disponibilidade para viagens. Pós-graduação, MBA e experiência no seguimento de Companhia Aérea e Indústria serão considerados diferenciais.

O cargo de Coordenador de Logística exige que o interessado tenha ensino superior completo em Administração, Gestão Empresarial ou Logística, experiência mínima de 2 anos na função, experiência no segmento de Ecommerce e Armazéns logísticos, facilidade de comunicação, pró-atividade e desenvoltura com sistemas operacionais.

publicidade

Além de salário compatível com o mercado, a Azul oferece um pacote de benefícios atrativo. “Para que nosso cliente possa chegar ao seu destino, temos uma rede complexa de profissionais engajados e empenhados em entregar a melhor experiência, com total segurança e eficiência. E se você quer fazer parte de tudo isso e decolar na carreira, embarque nessa com a gente”, convida a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego da Azul:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a opção desejada e cadastrar o currículo online. Mais informações sobre as oportunidades e a companhia também podem ser encontradas na plataforma.

Vagas de estágio na Azul, em Alphaville

Além das vagas de emprego, a Azul está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021, com salário de R$ 1.500. Podem participar do processo seletivo, estudantes matriculados a partir do 1° período de qualquer curso.