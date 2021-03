Bandido osasquense que fazia arrastão em Carapicuíba troca tiros com a polícia e acaba preso

Um homem de 23 anos, morador de Osasco, foi preso em flagrante após perseguição e troca de tiros em Carapicuíba. Ele é acusado de cometer arrastões em série nos bairros Jardim São Daniel, Vila Marcondes e região, ao lado de um comparsa que conseguiu fugir.

Na manhã em que foi preso, o criminoso conseguiu fazer ao menos cinco vítimas. Além disso, nos últimos dias, câmeras de monitoramento de residências e comércios registraram diversas ações da dupla, sempre com a mesma moto e o mesmo capacete, ambos reconhecidos por algumas das vítimas.

Segundo reportagem do “Balanço Geral”, ao menos 20 boletins de ocorrência de roubo foram registrados nesse ano, todos com as mesmas características. Os criminosos agiam em plena luz do dia e, rapidamente, levavam tudo o que conseguiam das vítimas, deixando moradores e comerciantes apavorados.

Até que a Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na região. Ao avistar a dupla, inciou-se uma perseguição. Durante o percurso, o criminoso osasquense, que foi solto em dezembro e tem uma extensa ficha criminal, chegou a trocar tiros com a polícia, mas acabou preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos vários celulares, alianças e uma arma. O outro comparsa conseguiu fugir.

A polícia suspeita que a dupla agia com a ajuda de outros integrantes. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba, onde as investigações devem proceder para identificar e prender os outros envolvidos nos crimes.