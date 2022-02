Bandidos alugam mansão para vigiar e assaltar vizinhos em Alphaville

Dois criminosos invadiram uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, e levaram relógios, joias e R$ 5 mil em dinheiro. Crime aconteceu na noite de quinta-feira (17).

A ação foi registrada pela câmera de segurança do imóvel. Nas imagens, é possível ver o momento em que os indivíduos, armados com fuzis, entram na residência e rendem duas crianças e um professor de música. Os pais das crianças estavam na casa de um vizinho no momento do crime, segundo informações de reportagem exibida nesta sexta (18), no “Balanço Geral”, da Record TV.

Rapidamente, os suspeitos obrigaram as crianças a abrirem o cofre do imóvel. Eles levaram oito relógios, 10 anéis e 20 pares de brinco, além de R$ 5 mil em dinheiro. Antes de deixar o local, eles ainda amarraram as crianças e o professor. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a polícia, os criminosos haviam alugado uma mansão no mesmo condomínio do imóvel invadido na última quinta (17). A polícia suspeita de que duas mulheres tenham facilitado o acesso dos criminosos ao condomínio, tendo alugado o imóvel para eles.

