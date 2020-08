Bandidos invadem supermercado e fazem reféns em Santana de Parnaíba

Ao menos quatro bandidos invadiram um supermercado no sábado (1°), em Santana de Parnaíba. Os assaltantes estavam armados e fizeram dois funcionários reféns enquanto pegavam cerca de R$ 5 mil dos cofres do estabelecimento.

Os funcionários do supermercado foram surpreendidos pelos assaltantes por volta das 21h, já no final do expediente. Imagens das câmeras de monitoramento registraram a ação dos bandidos, que se dirigiram à sala onde o encarregado do estabelecimento estava com o cofre aberto e fazia a contabilidade do dia.

Uma funcionária é levada por outro bandido à sala e foi obrigada a guardar todo o dinheiro que estava no cofre em uma sacola plástica. Em outro momento, um dos bandidos vasculha a mesa, as gavetas e recolhe todo o dinheiro encontrado. Do lado de fora do supermercado, as imagens flagraram a fuga de dois assaltantes.