Barueri abre inscrições para curso de gestão ambiental urbana

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri está promovendo mais um Curso de Gestão Ambiental Urbana. Os próprios técnicos, biólogos e engenheiros da Prefeitura serão os orientadores.

Publicidade

“O objetivo é formar cidadãos que participem ativamente da manutenção e recuperação do nosso ambiente urbano”, explica a bióloga Yara Garbelotto, diretora de Planejamento Ambiental.

Na parte teórica, os alunos recebem noções básicas da gestão pública do meio ambiente urbano abordando temas como biodiversidade, legislação, educação ambiental, recursos hídricos e recursos sólidos. Na parte prática, há visitas monitoradas opcionais (aos sábados) ao Parque Ecológico Tietê/Barueri, ao aterro municipal e à cooperativa de triagem de material reciclável.

As aulas terão início no dia 20 de março, sempre às terças-feiras, das 9h às 12h, na Fatec Barueri, e irão até o dia 5 de junho, ocasião em que os alunos apresentarão seus trabalhos e receberão os certificados. A carga horária é de 39 horas/aula.

A Sema promove cursos desde 2009. As inscrições são limitadas e devem ser feitas no guichê “Meio Ambiente” do Ganha Tempo, localizado na Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro, que funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 17h. É necessário apresentar documento com foto. Mais informações pelo telefone 4199-1500.