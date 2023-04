Barueri abre inscrições para escolha dos novos conselheiros tutelares

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Barueri começou hoje (6) a receber as inscrições dos interessados em participar do Conselho Tutelar para o período 2024-2028.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 11 de maio no site da Prefeitura de Barueri, no item “Abertura de Serviços”.

Pelo sistema, o candidato poderá se cadastrar e enviar a documentação completa exigida. Um passo a passo detalhado está disponível no site sobre como proceder nesse sistema.

Para ser candidato é necessário:

Ter no mínimo 21 anos na data da inscrição;

Residir em Barueri há pelo menos três anos;

Estar regularizado com obrigações militares e eleitorais;

Ter o ensino médio completo;

Reconhecida idoneidade moral e

Ter trabalho efetivo comprovado com crianças e/ou adolescentes ou em defesa deles nas áreas de saúde, educação assistência social, justiça, cultura, esportes e lazer pelo período mínimo de dois anos.

Todos os pré-requisitos estão estabelecidos no Edital 01/23 e na Lei Municipal 2.309/13.

Além disso, será necessário participar de um curso e fazer uma prova de conhecimentos alusivos ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Essa etapa tem caráter eliminatório. O resultado com os candidatos aptos ao processo de eleição será divulgado no dia 17 de junho de 2023 no Jornal Oficial de Barueri.

A eleição está marcada para o dia 1º de outubro em todo Brasil. Já a posse será no dia 10 de janeiro de 2024.

O voto para o Conselho Tutelar é facultativo e cada eleitor poderá votar uma única vez e apenas em um candidato, de acordo com zona eleitoral. Para votar será obrigatório levar um documento de identificação oficial com foto e o título de eleitor. Um novo Edital trará informações completas sobre a eleição, locais de votação e também sobre a campanha eleitoral.

Serão eleitos cinco conselheiros tutelares (e respectivos suplentes) para cada um dos dois Conselhos da cidade e eles terão um mandato de quatro anos.