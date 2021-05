Barueri anuncia centro de tratamento pós-covid para pacientes com sequelas

A Prefeitura de Barueri anunciou, na sexta-feira (14), que abrirá um centro de tratamento pós-covid nos próximos dias. Chamado de Centro de Atenção Multiprofissional Pós-COVID-19, o equipamento funcionará na Arena Barueri e oferecerá reabilitação para pacientes que ficaram com sequelas da doença.

De acordo com a administração municipal, o espaço funcionará baseado em três pilares de atendimento: aquele em decorrência das sequelas da doença; os decorrentes do próprio tratamento, como perda de massa muscular, por exemplo; e de sequelas emocionais ocasionadas pelo longo tempo de internação.

A equipe multidisciplinar de profissionais será composta por médico clínico geral, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, fisiatra, nutricionista, psiquiatra, educador físico e assistente social.

O coordenador de Atenção Básica à Saúde, Claudinei Alves Rodrigues, afirma que os pacientes já são assistidos e monitorados pela rede municipal, contudo, o número de doentes e as sequelas pós-covid “exigem uma abordagem ampliada e multidisciplinar para complementar a linha de atenção aos pacientes”.

De acordo com Rodrigues, a criação de um centro multiprofissional viabilizarpa atendimento aos pacientes de maneira integral. Os objetivos desse tipo de tratamento são: a redução do tempo de busca por assistência; suporte para marcação de consultas e exames; promoção de reabilitação física, cognitiva e psicossocial; e integralidade do cuidado.

Projeto Terapêutico Singular

O procedimento no tratamento no Centro Pós-Covid se dará através do PTS (Projeto Terapêutico Singular). O paciente que passou por internação será encaminhado para o Centro de Atenção Multiprofissional para uma avaliação global, em que são identificadas eventuais sequelas, por meio de instrumentos específicos para capacidade funcional (muscular e respiratória), qualidade de vida, grau de fadiga, condições nutricionais, cognitivas e psíquicas, entre outras.

Os casos atendidos pelas UBSs farão uma teleconsulta pós-covid para avaliação e encaminhamento necessários. Os pacientes com alta hospitalar e do PS, farão avaliação global no Centro de Atenção Multiprofissional Pós-COVID-19, onde será definido seu PTS e encaminhamentos às especialidades pertinentes, se necessário.

