Barueri celebra Dia das Mães com show virtual neste domingo (9)

No domingo (9), a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri realizará um show online em homenagem ao Dia das Mães. Com início às 11h, a atração contará com um repertório especial preparado por professores das Oficinas de Artes e do Núcleo de Música do município.

Para tornar a celebração ainda mais especial, durante toda a semana, filhos podem mandar uma foto ou vídeo, com até 15 segundos, com uma declaração para suas mães via WhatsApp (11 99629-4404). As mensagens serão publicadas nos Stories do Instagram da Secretaria de Cultura.

Além de músicas dedicadas às mamães, o evento virtual contará com a declamação de poemas entre outras atrações. Para assistir, basta acompanhar o canal Cultura de Barueri Oficial no YouTube ou nas redes sociais.

