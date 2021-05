Sesi Osasco traz festival online de cultura oriental Geek & Matsuri a partir desta segunda (3)

Depois do sucesso de público das edições anteriores, o festival de cultura pop oriental, geek e nerd mais queridinho de Osasco e região está de volta. Em uma versão totalmente online e gratuita, o evento acontecerá entre esta segunda e sexta-feira, dias 3 e 7 de maio, na plataforma disponível no site do Sesi Osasco.

Neste ano, a edição especial do evento será em homenagem ao Dia de Star Wars, celebrado pelos amantes do universo geek no dia 4 de maio. O festival online conta com bate-papos ao vivo com grandes nomes dos quadrinhos e da cultura pop, como Edi Carlos, da JBC editora, e Manuel de Souza e Maurício Muniz, do Império de Gibis.

O público também poderá participar do “Star Wars Day” em um encontro marcado com o Fã Clube 501st Legion: Death Star Garrison. Para quem curte animes de esporte, o Sesi Osasco reservou um dia com o Pedro da PED Games, para um bate-papo sobre animes esportivos como Haykiuu.

Além das transmissões ao vivo, o evento disponibilizará conteúdos exclusivos durante toda a semana, em vários horários diferentes, que poderão ser acessados por meio de uma plataforma geek no site osasco.sesisp.org.br.

O público também poderá curtir hits pop orientais do momento ou relembrar as trilhas sonoras das aberturas dos seriados e animes geeks da infância na playlist do evento, disponível na plataforma Spotify.

O festival Geek & Matsuri Sesi Osasco – Edição Especial é uma realização do Sesi Osasco, com organização da Tasa Eventos e apoio da Fundação Japão. O evento conta ainda com aos parceiros Cosplay Art, Anime X, Editora JBC e Orbital Pop.

Confira a programação completa do Geek & Matsuri, promovido pelo Sesi Osasco:

3 DE MAIO | Segunda-feira

19h – Abertura Oficial com Sérgio Takao e Aline Negra Silva

19h30 – AO VIVO: Bate Papo – O Império dos Gibis com Manoel de Souza e Maurício Muniz. Mediação Milton Souza

4 DE MAIO | Terça-feira

19h – AO VIVO: Bate Papo “Animes de Esporte” com Pedro (PED Games) e Lau Anime X

20h – AO VIVO: #Star Wars Day – Que a força esteja com você – Bate Papo com Fã Clube 501st Legion: Death Star Garrison

5 DE MAIO | Quarta-feira

10h – Culinária Nipônica: Aprenda Korokke com Akiko Ishizu (Fundação Japão)

15h – Lendas Japonesas com André Kondo

19h – AO VIVO: Bate Papo JBC Editora “20 Anos de Mangás JBC no Brasil” com Marina Shoji (CEO da Editora JBC), Edi Carlos Rodrigues (Gerente de Marketing e Comunicação da Editora JBC) e Marcelo Del Greco (Gerente de Conteúdo da Editora JBC)

6 DE MAIO | Quinta-feira

10h – Oficina de Dança K-pop com Zenkai Academy

19h – AO VIVO: Caracterização Cosplay/Maquiagem com Carla Kupstas e Thaís Jussim

7 DE MAIO | Sexta-feira

10h – Workshop Origami com Tchami

15h – Teatro Kamishibai (Fundação Japão) com Eiko Matsui

19h – Encerramento e agradecimentos finais

