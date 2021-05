Fiat revela seu novo SUV na final do BBB 21

A espera acabou. Depois de acompanhar a grande movimentação nas redes sociais e em sua plataforma digital, que apresentou em uma websérie seu lançamento mais importante do ano, a Fiat revela as primeiras imagens oficiais do Progetto 363, que dará vida ao novo SUV.

Antes do anúncio do vencedor do Big Brother Brasil 21, que acontecerá na noite desta terça-feira (4), os finalistas foram surpreendidos pela aparição do SUV na casa mais vigiada do país, e ali conheceram de perto o veículo que o vencedor levará para casa. A final do BBB 21 é disputada entre Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas.

A interatividade que a Fiat buscou com o público agora se estende para a escolha do nome, iniciativa inédita no mercado automotivo brasileiro. Tanto que a marca registrou três opções, Fiat Tuo, Fiat Domo e Fiat Pulse, e convida o público a participar da votação na plataforma digital para ajudá-la a batizar o veículo. A enquete já está no ar, em https://suv.fiat.com.br/, e contará com a participação dos internautas na escolha pelos próximos dias.

Modernidade

O Progetto 363 não só coloca a Fiat no segmento SUV, mas também inaugura uma inédita plataforma veicular que será produzida em Betim. Essa nova plataforma, que aumenta os níveis de performance, robustez e conforto, vai elevar ainda mais os resultados de segurança dos novos produtos e está pronta para receber componentes mecânicos exclusivos, como novo motor turbo flex, além de equipamentos eletrônicos sofisticados de apoio à condução.

Com um autêntico design italiano que alia robustez no estilo e linhas marcantes, a Fiat quer atrair a atenção do consumidor no primeiro olhar com faróis full LED na dianteira e lanternas em LED na traseira. O veículo prioriza a segurança do motorista e dos passageiros, democratizando o acesso ao público de equipamentos de assistência à condução autônomos.

O SUV da Fiat revelado no BBB 21 também estreia um novo motor turbo flex, com tecnologia global, desenvolvido e produzido na fábrica de Betim, que traz o melhor de dois mundos: mais potência com menor consumo de combustível.

O novo modelo avança igualmente em conectividade ao disponibilizar o Fiat Connect Me, plataforma de serviços conectados mais moderna do Brasil, que acaba de ser lançada na Nova Toro, com recursos inéditos no mercado nacional.

“O SUV da Fiat foi desenvolvido sobre quatro pilares, design, segurança, robustez, performance e conectividade, inspirado no desejo das pessoas e criado para atender todas as demandas dos consumidores de maneira inovadora e eficiente”, comentou Herlander Zola, diretor do Brand Fiat na América do Sul e Operações Comerciais Brasil. “O veículo, de fato, terá conteúdos que irão surpreender o consumidor. O novo SUV traduz o espírito da Fiat com perfeição: mezzo brasileira e meio italiana, pop, encantador e espontâneo em todos os detalhes”.

