Barueri começa campanha para incentivar doação de sangue

A Prefeitura de Barueri lançou a campanha “Seja do tipo que ajuda” para estimular a doação de sangue no município. A iniciativa vem de encontro com o movimento Junho Vermelho, que faz parte do calendário oficial da cidade, e foi criado para alertar a população sobre a importância de ser um doador.

Durante o inverno, os bancos de sangue em todo o país acabam ficando desfalcados por ser a época em que as pessoas menos saem de casa. Além disso, as regras de isolamento social, necessárias para conter a disseminação da covid-19, também têm feito com que as doações caiam consideravelmente.

Com os estoques de sangue atingindo níveis preocupantes, a Prefeitura de Barueri quer incentivar os munícipes a doarem. Cada bolsa de sangue é capaz de salvar até quatro pessoas.

Para ser um doador, é necessário estar em boa condição de saúde, ter se alimentado pelo menos três horas antes da doação, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e dormir ao menos quatro horas antes da doação.

Covid e vacinas

Candidatos que foram vacinados contra a covid-19 só podem doar 48h após cada dose, no caso da vacina Coronavac; sete dias após cada dose da vacina da AstraZeneca; e sete dias após cada dose da vacina da Pfizer. Quem tomou a vacina contra gripe deve aguardar por 48 horas para doar.

Quem foi infectado pela covid-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias. Já quem teve contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados deve aguardar 14 dias após o último dia de contato para fazer a doação de sangue.

Profissionais da saúde (médicos, enfermeiros e outros) que trabalham diretamente com pacientes de covid-19 devem aguardar 14 dias após o último dia de contato para doar sangue.

Locais para doação de sangue

Em Barueri, o Banco de Sangue fica na rua Ângela Mirela, 354, Boa Vista, nas dependências do Hospital Municipal e Barueri (HMB), que neste período atende apenas com agendamento. Basta entrar em contato de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial, nos telefones (11) 4199-3100 ou (11) 4573-7800, ou pelo e-mail faleconosco@prosangue.sp.gov.br.

Clique aqui para conferir os locais que dispõem de Bancos de Sangue e seus horários de funcionamento. Vale lembrar que é obrigatória a apresentação do documento de identificação original com foto no dia da coleta de sangue.

