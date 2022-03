Barueri encerra tendas de testes de covid nesta sexta (11)

As tendas montadas pela Secretaria de Saúde de Barueri para realização de testes contra a covid-19, no sistema drive-thru, vão funcionar até esta sexta-feira (11). Os exames continuarão a ser realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Centro de Diagnósticos e nos Prontos-socorros.

A administração municipal afirma que a desmontagem das tendas será feita devido à baixa procura pelos testes, que neste local são dos tipos RT-PCR (também conhecido como “teste do cotonete”) e TR-AG (conhecido como teste rápido), estes últimos apenas para pacientes pertencentes ao grupo de risco.

Em janeiro deste ano, quando as tendas foram reabertas no estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Corrêa, por conta do grande número de contaminação devido à variante ômicron, foram realizados 8.427 testes do tipo RT-PCR; em fevereiro o número caiu para 1.882; e neste mês (até o dia 7) foram apenas 165.

Para os testes rápidos, os números foram: em janeiro, 372; fevereiro, 309; e em março, 30 (até o dia 7). Ao todo, incluindo os dois tipos de testes, foram realizados 11.185 exames nas tendas.

Onde fazer teste de covid-19 em Barueri:

Nas UBS (de segunda a sexta no horário de atendimento de cada uma), com demanda espontânea, ou seja, não precisa agendar. A equipe da triagem vai analisar o caso e avaliar a necessidade do teste;

No Centro de Diagnósticos (segunda a sábado, das 7h às 16h, feito por agendamento pelo aplicativo APP Saúde Barueri );

Nos Prontos-socorros (de domingo a domingo), conforme a solicitação do médico.

A Secretaria de Saúde ressalta que se os pacientes apresentarem sintomas graves (febre alta, dores no corpo, dificuldade de respirar, dor de garganta, tosse etc.) devem ir direto buscar atendimento médico no pronto-socorro mais próximo da residência.