Barueri oferece cursos online de controlador de acesso, cuidador, logística e outros 19; confira

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict) abre, entre os dias 4 e 6 de maio, as inscrições para mais uma fase do Programa Meu Futuro, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional aos moradores da cidade. Desta vez, serão 1.845 vagas em 22 cursos online.

Os cursos disponíveis são: assistente administrativo, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, assistente de departamento pessoal, auditor interno de qualidade, auxiliar de logística, controlador de acesso, cuidador, eletricista residencial, gestão de pequenos negócios, gestão de qualidade, NR35, portaria e recepção, técnicas de oratória, NR10 segurança em instalações e serviços, marketing digital, marketing de conteúdo, liderança digital, liderança e coaching, gestão empresarial, rescisão de contrato de trabalho e técnicas de segurança do trabalho.

Os interessados devem morar em Barueri, ter 18 anos ou mais, ter concluído o ensino fundamental ou médio (dependendo do curso) e possuir o Cadastro Cidadão atualizado.

As aulas estão previstas para começarem em 17 de maio e vão ficar disponíveis na plataforma on-line, modalidade EAD (educação a distância), até o dia 20 de junho.

Como se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Barueri:

Os interessados devem fazer a inscrição nos dias 4, 5 e 6 de maio no perfil do Programa no Facebook e no Instagram. Nessas páginas serão divulgadas, além do link de inscrição, as informações sobre os cursos, lista de aprovados, entre outras informações.

As vagas serão destinadas aos primeiros inscritos regularmente no Programa, conforme ordem de chegada. Não será aceita inscrição de dois candidatos com o mesmo e-mail (caso sejam identificados casos assim, ambas as inscrições serão canceladas).

Após o candidato realizar o cadastro, e caso seja selecionado, ele receberá nos dias seguintes um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos (token). A lista de candidatos aprovados será publicada nas redes sociais do Programa no dia 13 de maio.