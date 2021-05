Bebê surpreende ao nascer com cabelo platinado e encanta família: “virou o xodó”

O pequeno Lucas Valentim veio ao mundo há pouco menos de um mês e surpreendeu a família ao nascer com os cabelos completamente brancos. O bebê é albino e nasceu pesando 3,245 quilos, no Hospital Santa Terezinha, em Erechim, no Rio Grande do Sul.

A mãe de Lucas, Dirce Soares, teve uma gestação tranquila. O bebê nasceu no dia 20 de abril. “Foi uma cesária. Na hora, nem dei importância para a cor. Meu marido estava junto e acompanhou tudo. Não sabíamos e nunca tínhamos ouvido falar em albinismo. Meu marido reagiu normalmente. Era um pai feliz pelo presente de um bebê saudável e lindo. Apesar da cor do cabelo, ele tem alguns traços iguais aos do pai”, disse à revista Crescer.

“Nossos familiares, sim, estranharam um pouco, já que todos somos morenos. Mas logo ficaram encantados com a beleza do bebê, que virou o ‘xodó’ da família toda”, continuou a gaúcha, que também é mãe de Leandro, 14 anos, Luana, 9 anos, e Leonardo, 4.

Apesar do charme sem igual do filho, com os cabelos platinados, Dirce diz que os cuidados são redobrados devido ao albinismo. “Tem que ter cuidado com o sol e com os olhos, pois são mais sensíveis. E além do acompanhamento com o pediatra, ele precisa consultar com oftalmologista”.

Dirce também falou que o filho tem uma saúde de ferro. Em menos de um mês Lucas já ganhou quase 1 kg, dorme, mama e é um bebê super tranquilo. “Ele é muito amado; está bem de saúde e já fez a consulta com a pediatra”, concluiu.

