Bolsa de R$ 724: começam amanhã inscrições para Programa de Auxílio Desemprego em Carapicuíba

Nesta quarta-feira (22), a Prefeitura de Carapicuíba vai abrir as inscrições no processo seletivo para mais uma edição do Programa Emergencial de Auxilio Desemprego, com 122 oportunidades. Os bolsistas vão receber bolsa-auxílio no valor de R$ 724.

Os bolsistas selecionados, sendo 86 homens e 36 mulheres, participarão de atividades de capacitação ocupacional e cidadania, desenvolvendo suas atividades práticas junto aos órgãos da administração municipal durante 40 horas semanais.

Além da bolsa-auxílio de R$ 724, os selecionados para o programa vão receber vale-sacolão e vale-transporte. O período do programa é 180 dias, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

O interessado deve ter até o último dia das inscrições, entre 18 e 59 anos, ser brasileiro, naturalizado ou cidadão português. Também é necessário apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, residir em Carapicuíba há no mínimo dois anos e estar com o CPF regularizado.

Como se inscrever no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego em Carapicuíba

O período de inscrições começa nesta quarta-feira (22) e termina no dia 29 de julho. Os interessados devem comparecer, das 10h às 15h, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, na avenida Comendador Dante Carraro, 333, Cidade Ariston.

É preciso apresentador documentos como RG, CPF, cartão do PIS ou extrato emitido pela Caixa Econômica Federal em que conste o número do PIS, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos e comprovante de escolaridade.

Pessoas com deficiência devem apresentar ainda laudo médico, elaborado há no máximo 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência.

Egressos do sistema penitenciário e beneficiários do regime semiaberto devem apresentar documentação específica.

O atendimento só ocorrerá ao candidato que estiver devidamente usando máscara, e cumprindo as demais exigências conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Todas as regras do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego e requisitos para inscrição estão disponíveis no edital.