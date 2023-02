Bombeiros e médicos militares de São Paulo vão à Turquia para ajudar vítimas de terremoto

Na madrugada desta quinta-feira (9), embarcaram para a Turquia 42 brasileiros, sendo 26 militares do estado de São Paulo, para ajudar as equipes de resgate e socorro às vítimas do terremoto que aconteceu no início da semana.

Embarcaram 22 militares do Corpo de Bombeiros, dois médicos militares e dois oficiais da Defesa Civil Estadual. A tripulação partiu em um voo sem escalas, com duração de 12 horas, para Adana, na Turquia.

Os policiais são especializados em resgate de estruturas colapsadas e em operações especiais. Eles contarão ainda com o apoio de quatro cães para auxiliar nas buscas por vítimas sob os escombros.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) desejou sucesso às equipes. “Parabéns aos que se voluntariaram, aos que se prepararam ao longo de uma vida toda e que terão agora a oportunidade de fazer a diferença para trazer amparo para muita gente. Vocês nos orgulham e que a missão seja coroada de êxitos”, declarou.

A tripulação brasileira partiu transportando cinco toneladas de material. Entre os equipamentos estão ferramentas hidráulicas para rompimento de concreto ou madeira, material de corte, material de atendimento pré-hospitalar, além de material para montar uma unidade médica para rápido atendimento.