Calçadão de Carapicuíba recebe tapete de desinfecção de sapatos contra covid-19

A Prefeitura de Carapicuíba instalou uma estrutura com tapete de desinfecção, álcool em gel, distribuição de máscaras e aferição de temperatura no Calçadão do centro da cidade. A iniciativa é mais uma medida de combate ao novo coronavírus (covid-19).

Quem passar pelo calçadão também poderá tirar dúvidas com profissionais da saúde sobre a covid-19, além de receber orientações de como utilizar a máscara corretamente, a importância de evitar aglomerações e de respeitar o distanciamento nas filas.

“As medidas preventivas no calçadão servem para diminuir a circulação do vírus e proteger a saúde da população. Mesmo com a retomada do comércio de forma consciente, devemos continuar seguindo a recomendações de só sair de casa se for realmente necessário”, explica o Prefeito Marcos Neves.

Apesar da retomada gradual das atividades comerciais devido a evolução do município para a fase “laranja” do plano de reabertura do governo do estado, a quarentena em Carapicuíba ainda não acabou.

Até segunda-feira (22), o município registrou 2.469 casos de covid-19. O número de mortes com confirmação de coronavírus na cidade chegou a 127. Outros 24 óbitos estão em investigação, de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura.