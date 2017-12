Câmara de Osasco aprova desconto de 50% no IPTU de quem mora em rua de feira

Os moradores de ruas onde ocorrem feiras livres em Osasco podem ter 50% de desconto no IPTU. É o que estabelece projeto de lei que foi aprovado nesta quinta-feira, 21, em primeira votação na Câmara Municipal de Osasco.

O autor da proposta, Tinha Di Ferreira (PTB), afirma que o desconto é uma “compensação” pelo incômodo causado pelas feiras livres aos moradores de ruas onde ocorrem feiras livres.

“Quem sofre semanalmente com barulho logo cedo, sujeira na porta de casa e impossibilidade de sair com o carro da garagem tem pelo menos um bom motivo para ter esperança de ter esse sofrimento compensado com desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) podendo chegar até 50%”, justificou.

Para virar lei, o projeto precisa passar por mais uma votação dos vereadores e ser sancionado pelo prefeito.