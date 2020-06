Campanha Inverno Solidário: confira locais para doação de agasalho em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, aderiu à campanha Inverno Solidário, do governo do estado. Neste ano, devido a pandemia do novo coronavírus, podem ser doados somente agasalhos e cobertores novos.

“Por causa da pandemia, neste ano a campanha precisa ser diferente, só iremos receber peças novas. Sabemos que o momento é de dificuldade para muitos, mas peço aos que possuem condições de doar – ajudem a aquecer o inverno daqueles que mais precisam”, explica Sônia Regina Neves, presidenta do Fundo Social de Solidariedade.

Em Carapicuíba, a campanha terá 19 pontos de arrecadação, entre eles estão as estações de tem da CPTM de Carapicuíba e General Miguel Costa, no Km 21; as cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), garagens de ônibus da ETT e da Del Rey, além de supermercados espalhados pela cidade.

Publicidade

Confira a lista completa dos pontos de arrecadação de agasalho:

– Estação General Miguel Costa (Km 21)

– Estação Carapicuíba (Centro)

– Poupa Tempo (Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495)

– Cras I Ariston (rua Comendador Dante Carraro, 333)

– Cras II Novo Horizonte (Rua Zequinha de Abreu, 22)

– Cras III Jardim Planalto (Estrada Doutor Miguel Vieira Ferreira, 777)

– Cras IV Santa Brígida (Rua Pereira Barreto, 289)

– Cras V Centro (Avenida Celeste, 202)

– Garagem Del Rey (Avenida Marginal, 1234, Ariston)

– Garagem ETT (Estrada do Cabreúva, 160, Vila Silviania)

– ENEL Carapicuíba (Avenida Rui Barbosa, 1205, Centro)

– Supermercado Paraná (Avenida Inocêncio Seráfico, 1894)

– Supermercado Lopes (Avenida Inocêncio Seráfico, 1186)

– Supermercado Bem Bom (Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 668, Vila Rosa)

– Supermercado Cobal (Avenida Deputado Emílio Carlos, 525, Vila Caldas)

– Supermercado Chama (Estrada do Cabreúva, 42, Vila Marcondes)

– Supermercado Yoneta (Avenida Comendador Dante Carraro, 576, Ariston)

– Supermercado Cobal (Avenida Santo Estevão, 200, Vila Silviania)

– Supermercado Sonda (Estrada da Fazendinha, 1229, Jd. Ana Estela)