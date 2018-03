Carapicuíba investe R$ 1,7 mi em iluminação pública

No lançamento da programação de aniversário de 53 anos de Carapicuíba, o prefeito Marcos Neves anunciou três inaugurações de novas redes de iluminação pública nas avenidas Marginal do Cadaval, Inocêncio Seráfico e Consolação. A entrega está prevista para este mês de março.

Na primeira fase de reestruturação da rede, a Prefeitura de Carapicuíba investiu mais de R$ 1,7 milhão de reais. Nas três vias serão instaladas 229 luminárias de LED e 276 lâmpadas metalizadas de 400 watts.

Na Marginal do Cadaval o grande diferencial é que todo o cabeamento da iluminação pública ficará no subterrâneo. Os benefícios do enterramento dos fios para a população são muitos. Falta de energia por queda de raios e árvores, ventos fortes, temporais ou furto de cabos da rede elétrica são problemas evitados com o cabeamento subterrâneo.

A implantação da segunda fase do programa está prevista para começar em abril e abrangerá a Estrada da Fazendinha e as avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu.

Confira a programação:

21/03 – 19h

Inauguração da Iluminação da Av. Inocêncio Seráfico

26/03 – 19h

Inauguração da Iluminação da Marginal do Cadaval

27/03 – 19h

Inauguração da Iluminação da Av. Consolação