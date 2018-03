Rede de supermercado oferece mais de 50 vagas de emprego em Cotia

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia será o responsável pela seleção e recrutamento dos funcionários de uma grande rede de supermercados que está se instalando no município. O supermercado ficará localizado no bairro do Atalaia, Estrada do Morro Grande, 1.185 e a sua inauguração está prevista para meados de abril.

Estão disponíveis mais de 50 vagas sendo elas vagas de caixa, auxiliar de caixa, repositor e balconista. Os interessados devem ter ensino médio completo, experiência e estabilidade na área.

Também serão oferecidas vagas de padeiro, padeiro líder, açougueiro, auxiliar de limpeza e ajudante de carga e descarga. Os interessados devem ter o ensino fundamental completo.

Para se candidatar é necessário comparecer até o PAT munido com carteira de identidade, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e um currículo.

Mais informações no PAT Cotia, na Rua Monsenhor Ladeira, 38, Vila São Francisco, segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, ou pelos telefones 4703-0497 e 4243-7666.