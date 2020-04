Carapicuíba também vai distribuir máscaras de proteção gratuitamente

A Prefeitura de Carapicuíba vai distribuir gratuitamente máscaras de tecido aos munícipes. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Marcos Neves, durante a transmissão ao vivo via Facebook desta terça-feira (14).

O município vai receber 30 mil máscaras caseiras na próxima semana. “Iniciei uma ligação para os donos dos supermercados da cidade e nós já adquirimos 30 mil máscaras para entregar de graça para a população”, disse Marcos Neves.

O Ministério da Saúde recomenda o uso das máscaras de tecido por toda a população, como uma medida eficaz para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19). “Não queremos obrigar as pessoas a usar as máscaras, mas sabemos que elas salvam vidas. Você, que pode fazer, faça. Mas para quem não pode comprar por não ter condições ou não tem tempo para fazer, nós vamos doar”, finalizou Marcos Neves.

A Prefeitura vai solicitar ainda a doação de mais máscaras de tecido aos comércios essenciais que estão em funcionamento. “Vamos iniciar uma nova campanha. Já liguei para vários comerciantes de supermercados, farmácias e bancos. Muitos se colocaram à disposição para fazer as doações”, contou o prefeito.

As máscaras de proteção serão distribuídas próximo à estação Carapicuíba da CPTM a partir da próxima semana. A medida também foi adotada pela administração municipal de Osasco.

Casos

Carapicuíba tem 359 casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19) e 42 casos foram confirmados.

Até o momento, a cidade registrou quatro mortes em decorrência da doença. Outros 15 óbitos estão em investigação.