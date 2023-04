Casal de Itapevi é acusado de matar bebê porque chorava muito

Aline Nascimento Santos e Gabriel de Souza Hyppolito foram presos em Itapevi neste sábado (8) acusados de matar o próprio filho, de 3 meses.

Segundo noticiado pelo UOL, a criança foi morta por asfixia.

Aline chegou a levar o bebê já inconsciente para o hospital dizendo que ele havia se afogado com leite materno. O laudo do próprio hospital sobre a causa da morte desmentiu a versão de Aline, já que a criança apresentava hematomas no rosto e o exame mostrava morte por asfixia mecânica.

Após a divulgação do laudo, o casal mudou a versão. Aline disse que havia enrolado um cobertor na cabeça do filho e depois o colocou no carrinho, de bruços, com uma chupeta na boca porque ele chorava demais.

Ainda de acordo com o UOL, a mãe confessou que intenção não era matar o filho, mas fazê-lo parar de chorar. No entanto, o laudo sugere que a boca e o nariz da criança foram tapados para que ele sufocasse.

Aline Nascimento Santos e Gabriel de Sousa Hyppolito foram presos e vão responder por homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima.