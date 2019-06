Centro de Apoio ao Trabalho, na Capital, reúne mais de 3,6 mil vagas de emprego

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) da Prefeitura de São Paulo reúne o total de 3.633 oportunidades de emprego nesta semana, sendo 373 voltadas para pessoas com deficiência.

O cargo de atendente de telemarketing dispõe o maior número de oportunidades, com 322 vagas abertas. Destas, 192 estão habilitadas para pessoas com deficiência. Entre as exigências requeridas para a função estão o ensino médio completo e experiência de, no mínimo, seis meses. A remuneração varia entre R$ 874,00 e R$ 1.320,00.

Há também a função de auxiliar de limpeza, com 126 vagas – 31 para pessoas com deficiência – sendo necessário ter ensino fundamental completo e seis meses de experiência mínima na área. O salário gira em torno de R$ 1.000,00 a R$ 1.700,00.

Em terceiro lugar está a oportunidade para auxiliar administrativo, que oferece 69 vagas, podendo remunerar desde jovens aprendizes, com o salário de R$ 700,00, até R$ 1.700,00 para cargos efetivos.

Outras oportunidades são para atendente de lanchonete, com 54 vagas disponíveis e remuneração em média de R$ 1.000,00, com exigência de ensino médio completo e experiência prévia de seis meses. Além de 48 vagas para costureiras, em sua grande maioria na zona leste, com salário variando entre R$ 1.200,00 e R$ 1.500,00.

A maior quantidade de vagas está concentrada no centro da cidade, com 389 oportunidades na região. Já a zona sul dispõe de 218 ofertas de emprego e os moradores da zona oeste contam com 137.

CATe

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é uma rede de atendimento gratuito com 24 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade de São Paulo. Visando orientar trabalhadores e empreendedores, o CATe oferece serviços de encaminhamento de vagas, oficinas de qualificação profissional e emissão de carteira de trabalho.

Próximas à região, há unidades do CATe na Lapa (rua Guaicurus, 1.000), Butantã (rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201) e Pirituba (avenida Dr. Felipe Pinel, 12).

