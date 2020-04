Chega a 100 número de casos confirmados do novo coronavírus em Cotia

Chegou a 100 o número de casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Cotia, informou a Prefeitura, em boletim nesta quarta-feira (22).

O município registra ainda nove mortes com confirmação da covid-19, das quais seis homens e três mulheres, com idades entre 40 e 65 anos. Há ainda 16 óbitos com suspeita de coronavírus em investigação, aguardando resultado de exame.

Cotia contabiliza ainda 797 notificações de casos suspeitos de infecção pela covid-19, sendo 138 de moradores de outros municípios, 322 descartados, 237 seguem em investigação. Há 80 pacientes internados em investigação e 99 tiveram alta hospitalar.