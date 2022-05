Cia La Mínima se apresenta no Parque Dom José no domingo

A Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri traz para o projeto Cultura no Parque nesse domingo (22) Cia La Mínima.

A trupe apresenta em Barueri o espetáculo “Palhaços nas Ruas”, um show de variedades que mescla teatro, técnica circense, acrobacia, contação de histórias, entre outros estilos.

A Cia La Mínima nasceu em 1997 com a estreia do espetáculo “La Mínima Cia de Ballet”, encenado pelo ator e palhaço Domingos Montagner (in memoriam) e Fernando Sampaio, oriundos do Circo Escola Picadeiro, em São Paulo.

A apresentação será no palco Bosque do Parque Municipal Dom José, às 11h (Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Barueri), com entrada gratuita.