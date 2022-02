Cioeste: São Roque entra para o consórcio de cidades da região

Nesta quarta-feira (9), o município de São Roque passou a integrar oficialmente o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), somando-se a outras 11 cidades: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Araçariguama, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus e Vargem Grande Paulista.

Com cerca de 3 milhões de habitantes, destes, aproximadamente 2 milhões de eleitores, os municípios que se reúnem no Cioeste estão inseridos no principal polo de riqueza nacional, o que faz da entidade o maior Consórcio de municípios do Brasil, com um PIB de mais de 200 bilhões.

A assinatura do acordo de adesão de São Roque aconteceu em reunião realizada no gabinete do prefeito, Guto Issa. Participaram do encontro, o secretário executivo do Cioeste, ex-prefeito de Osasco Jorge Lapas, o chefe de gabinete da Prefeitura de Osasco, Jorge Poio, o diretor de projetos do Consórcio, Carlos Abrão, e o diretor de relações empresariais, Valdir Baptista.

Na oportunidade, Lapas destacou a importância do ingresso de São Roque ao bloco: “O Cioeste conta com as cidades que mais crescem no País, são municípios que possuem inúmeras empresas, principalmente na área de inovação e tecnologia. São Roque está muito linkada com tudo isso, contando com novo aeroporto e com a vinda da XP Investimentos, o que tem tudo a ver com o Cioeste, pela dinâmica e importância do próprio Consórcio”, ressaltou.

Terra do Vinho

São Roque é um dos 29 municípios paulistas considerados estâncias turísticas pelo Estado de São Paulo. É conhecida como a Terra do Vinho, pois possui em seu território diversas vinícolas, com produção grande e variada. Na cidade, o turista pode usufruir, sem custos, do famoso “Roteiro do Vinho”, com degustação da bebida e de outros produtos locais.

Pessoas de toda a região, em um raio aproximado de 100 km, visitam a cidade semanalmente, onde fazem belos passeios, frequentam restaurantes variados e degustam produtos e bebidas típicas da cidade, que vão além do vinho, incluindo licores, destilados, alcachofras e doces variados.