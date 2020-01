Uma socorrista do SAMU ficou ferida na queda do elevador de carga de um motel em Cotia, próximo à divisa com Itapevi, nesta segunda-feira (6).

A equipe prestava atendimento a um cliente que havia passado mal no motel quando o elevador despencou.

O acidente aconteceu no motel Sexto Sentido, no Parque Rizzo II, em Cotia. De acordo com parentes, a socorrista se recupera bem no hospital.