Com 1,3 mil vagas em Osasco e região, Fatec prorroga inscrições para vestibular

As inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), do governo do estado, que têm 1,3 mil vagas para cursos gratuitos na região, foram prorrogadas para até a próxima quarta-feira (13), às 15h. Em todo o estado, são oferecidas 15.605 vagas, distribuídas entre as 73 Fatecs.

A Fatec de Osasco oferece os cursos de automação industrial, gestão financeira, manutenção industrial, redes de computadores, sistemas biomédicos.

Em Barueri, há as opções comércio exterior, design de mídias digitais, eventos, gestão de tecnologia da informação, logística e transporte terrestre.

Na Fatec Carapicuíba, os cursos oferecidos são: análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, design de mídias digitais, logística e secretariado.

Em Cotia, gestão da produção industrial e gestão empresarial. Em Santana de Parnaíba, as alternativas são análise e desenvolvimento de sistemas, gestão comercial, gestão empresarial e segurança da informação.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até às 15h de quarta-feira (13), pelo site www.vestibularfatec.com.br.

Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro) em qualquer agência bancária ou por meio da ferramenta getnet (pagamento com cartão de crédito), disponível na internet.