Com 700 vagas em cursos gratuitos, Fieb, em Barueri, abre inscrições para vestibulinho

Com 700 vagas para cursos técnicos gratuitos, a Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) está com inscrições abertas para o vestibulinho do segundo semestre.

A Fieb oferece os seguintes cursos técnicos, em cinco unidades em Barueri: Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações, Eletroeletrônica, Enfermagem, Farmácia, Informática, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Publicidade, Química, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Telecomunicações.

A inscrição pode ser feita até o dia 30 de junho, pelo site vestibulinho.fieb.edu.br. A taxa para se inscrever com pagamento até o dia 10 é de R$ 25; até o dia 18, R$ 35 e até 1º de julho, R$ 50.

As unidades da Fieb com vagas abertas no vestibulinho ficam nos bairros Jardim Belval, Jardim Mutinga, Engenho Novo, Jardim Paulista e Alphaville.

