UNIFIEO, em Osasco, está com inscrições abertas para mais de 30 cursos

O Centro Universitário Fieo (UNIFIEO), em Osasco, está com vagas abertas para interessados em ingressar em cursos de graduação, superiores de tecnologia e licenciaturas.

Neste vestibular, são oferecidos os seguintes cursos de bacharelado: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior e Negócios Internacionais,Publicidade e Propaganda, Design Digital, Direito, Educação Física, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia, Psicopedagogia e Química.

Entre os Cursos Superiores de Tecnologia estão: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

O UNIFIEO, em Osasco, também oferece os cursos de licenciatura em: Educação Física, Geografia, História, Letras (Licenciatura) – Português / Inglês, Matemática, Pedagogia e Química.

As inscrições vão até 9 de julho e podem ser realizadas no campus Vila Yara ou através do site www.unifieo.br. Durante o mês de junho, não será cobrada taxa de inscrição. Além disso, a matrícula sai por R$ 99 até o dia 30 e a primeira mensalidade terá vencimento apenas em agosto.