Pai se revolta com filho preso por tentar roubar carro: “Você tem tudo! Não precisa roubar ninguém”

Um pai ficou indignado com o filho que foi detido logo após trocar tiros com a polícia durante a tentativa de roubar um carro. Populares registraram o momento em que o pai, revoltado, parte para cima do jovem.

publicidade

“A gente dá de tudo pra você! Se você começar andar com os caras, vou entregar você e seus amigos para a polícia. Deus me perdoe falar assim, mas você tem tudo! Você não precisa roubar ninguém não, seu filho da p***”, disparou o pai do rapaz, que recebia os primeiros socorros após ter sido ferido durante troca de tiros com a polícia.

O caso aconteceu no Guarujá, litoral paulista. De acordo com informações do “Balanço Geral”, da Record TV, o indivíduo e outro comparsa, que conseguiu fugir, teriam tentado roubar um carro em uma avenida quando foram surpreendidos pela polícia.

publicidade

Ao saber que o filho estava envolvido na tentativa de roubo, o pai do rapaz foi até o local onde ele recebia os primeiros socorros e não conteve a raiva. Ele chegou a jogar a carteira no rosto do jovem e teve de ser contido pelos policiais ao tentar partir para cima do filho.

publicidade

EM OSASCO// Um ladrão é morto e três são presos em tentativa de assalto