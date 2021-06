Tadeu Schmidt surge mega bronzeado no “Fantástico” e vira meme: “Foi na clínica do Ross?”

O apresentador Tadeu Schmidt virou meme após aparecer no “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (6), com uma tonalidade de pele mais escura que o habitual. Nas redes sociais, espectadores não deixaram passar batido e apresentaram várias teorias sobre o que poderia ter acontecido.

Schmidt chegou a ser comparado com o Ross, da série “Friends”, no episódio em que o personagem se atrapalha em uma câmera de jet bronze. “O bronzeamento artificial do Tadeu Schmidt tá sútil, né? Quase não deu pra perceber. Bem natural”, brincou um internauta. “Cara**o bronzeadão o Tadeu Schmidt”, se surpreendeu outro. “Será que o Tadeu Schmidt foi na clínica de bronzeamento do Ross?”, foi mais um questionamento.

Será que o Tadeu Schmidt foi na clinica de bronzeamento do Ross? pic.twitter.com/pAbd5udGUf — eve (@evelisecouto) June 7, 2021

Tadeu Schmidt hoje pic.twitter.com/hgTUYu5YAY — Bruh Campos 🌵 (@bruhcampos) June 7, 2021

O tom de pele do apresentador foi o assunto mais comentado da edição do Fantástico no Twitter. “O Tadeu Schmidt levou um torrão do sol ou erraram no tom da base dele?”, questionou um internauta. “Que bronze ou maquiagem é essa?”, perguntou outro. “O Tadeu Schmidt foi apagar o fogo da churrasqueira, esfumaçou tudo e ele saiu correndo para entrar no ar”, conspirou um internauta.

O Tadeu Schmidt foi apagar o fogo da churrasqueira, esfumaçou tudo e ele saiu correndo para entrar no ar. — TIAGO ISSA (@TIAGOISSA) June 7, 2021

Tadeu Schmidt dormiu na praia sem protetor — Pedro Silveira (@cidadao_pedro) June 7, 2021

“Certeza que o Tadeu Schmidt pegou uma prainha essa semana! Todo tostado, coitado”, brincou mais um. “Dormiu na praia sem protetor”, disse outro. “Tomou uma insolação pesada, hein”, comentou outro espectador.

Meu Deus o Tadeu Schmidt tomou uma insolação pesada heim 🥵 — humildade e pé no chão (@_rosanas) June 7, 2021

A responsabilidade pelo tom de pele diferentão chegou a ser atribuída ao maquiador e até ao estagiário: “Maquiador do Tadeu Schmidt tá com salário atrasado”, disse um internauta. “Acho que o maquiador faltou e colocaram o estagiário pra fazer a make do Tadeu Schimidt!!”, disse outro. “Mas a coisa mais importante do Fantástico hoje é o bronzeado do Tadeu Schmidt”, brincou um espectador.

Acho que faltou a base da cor do Tadeu Schmidt hoje. rs #Fantastico pic.twitter.com/O8tLq9KmVt — Ana Cabett (@cabettinha) June 7, 2021

Maquiador do Tadeu Schmidt tá com salário atrasado — mike. (@tavaresgremio) June 7, 2021

O assunto despertou o riso em uns, desespero em outros e, em tempos de pandemia, até inveja: “Só queria estar com o bronzeado do Tadeu Schmidt”, comentou um espectador. “Há 20 minutos rindo da maquiagem do Tadeu Schmidt com a minha mãe”, comentou outro. “Alguém limpa a cara do Tadeu Schmidt”, disse outro.

há 20 minutos rindo da maquiagem do tadeu schmidt com a minha mãe — mareloisa (@maroloisa) June 7, 2021

ALGUÉM LIMPA A CARA DO TADEU SCHMIDT — ansiedade e exaustão (@nayschin) June 7, 2021

