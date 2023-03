Com estádio lotado, Basket Osasco estreia com vitória no Brasileirão

O Basket Osasco venceu o AZ Araraquara por 81 a 70 e começou bem o Campeonato Brasileiro 2023, no sábado (4). A equipe osasquense contou ainda com o apoio da torcida, que lotou o ginásio Geodésico.

Entre os destaques estão Paulinho Boracini e Dalaqua, com 20 pontos cada um, e Emanuel Marcilio, que anotou 19 pontos e nove rebotes e foi eleito o melhor jogador da partida.

“Foi uma estreia sem dúvida especial. Em nenhum momento estivemos atrás, um receio que havia no sentido das rotações, de termos em alguns momentos jovens jogadores em quadra, contra uma equipe adversária qualificada, então, o time ganha e ganha com certa propriedade. E o meu propósito é fazer com que o torcedor que comparece para apoiar o time se divirta com um grande espetáculo”, analisou o técnico Adriano Geraldes.

O estreante Emanuel Marcilio vibrou com o triunfo osasquense e elogiou a torcida presente no Geodésico. “Foi muito importante começarmos o Brasileirão bem e com uma vitória, ainda mais com essa energia incrível da torcida de Osasco, que compareceu em peso, veio com a gente. Agora é focar no próximo jogo porque o campeonato é curto e não podemos errar. Vamos seguir firmes, trabalhando muito pelos nossos objetivos”, destacou Emanuel.

O Basket Osasco volta a jogar na próxima quinta-feira (9), às 19h, contra o Vitória-BA. O jogo será novamente no ginásio Geodésico, com entrada gratuita para os torcedores. O Ninho da Coruja fica na Avenida Eucalipto, 281, no bairro Cidade das Flores.