Com lojas em Osasco e região, Barbosa Supermercados lança operadora de telefonia móvel

Com 30 unidades, em cidades como Osasco, Barueri e região, a rede Barbosa Supermercados acaba de lançar uma operadora de telefonia móvel própria desenvolvida especialmente para seus consumidores, com o Barbosa Chip.

Com opções de planos pré-pagos personalizados para cada perfil, a nova operadora, que foi desenvolvida em parceria com a Dry Company do Brasil, oferece benefícios competitivos com os do mercado.

“Identificamos uma mudança no comportamento dos nossos clientes inclusive com a procura das compras online, que antes tinha viés de conveniência e que passou a ter característica de abastecimento. Além de ter acesso a maior rede 4G do Brasil e cobertura em todo o território nacional, os benefícios incluem WhatsApp livre, internet sem corte, além de ligações interurbanas, para números fixos e de outras operadoras sem custo adicional e roaming gratuito”, afirma Weslley Novax coordenador de marketing da rede.

Publicidade

O chip foi desenvolvido com a tecnologia MVNO (Mobile Virtual Network Operator), e operação equivalente às companhias tradicionais. Em apenas uma semana de serviço a rede já registou a venda de 500 planos e a expectativa é a de chegar nos 50 mil vendidos até dezembro deste ano.

Os pacotes pré-pagos possuem minutos ilimitados, podem ser renovados a cada 30 dias e estão disponíveis a partir de 25 reais para o plano de 1,5GB até 75 reais para o plano de 15GB. Há ainda o plano Família com 60GB de internet que pode ser dividido em 4 chips pelo valor de 150 reais.

Além disso, os clientes de outras operadoras também podem fazer a portabilidade. Todos os dados da conta, consumo e recarga devem ser realizados pelo app Barbosa Chip, disponível para as plataformas Android e iOS.