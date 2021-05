Com lojas em Osasco e região, Cobasi faz Campanha do Agasalho Pet

A Cobasi, rede de pet shops com lojas em Osasco, Barueri, Cotia e região, já começou a sua 5ª Campanha do Agasalho Pet. A iniciativa visa arrecadar roupinhas, cobertores, caminhas e casinhas para animais que vivem em abrigos.

Mais de 50 ONGs, que acolhem cerca de 10 mil cães e gatos, serão beneficiadas com a ação. Todas as lojas da região, do estado de São Paulo e do país estão participando da Campanha. “As ONGs se desdobram para conseguir o essencial na vida dos pets, um abrigo limpo e protegido, alimentação de qualidade e medicamentos, mas muitas vezes não conseguem acessórios suficiente para aquecer melhor os pets no período de inverno”, lembra Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi.

As doações podem ser feitas em qualquer loja Cobasi. Além disso, os produtos doados podem ser usados desde que estejam em boas condições. Em Osasco, a rede tem duas lojas: uma instalada no complexo do SuperShopping e outra na avenida João de Andrade.

Serviço:

5ª Campanha do Agasalho Pet

Local: Todas as lojas Cobasi, conferir a mais próxima no site da rede

Duração da campanha: 7 de maio a 31 de julho

