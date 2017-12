Com onda de assaltos, vereadores pedem instalação de Distrito Policial na Vila Dirce

Foi aprovado, na noite dessa terça-feira (28), na Câmara Municipal de Carapicuíba, o Requerimento n° 210/2017, que pede ao Executivo a instalação de um Distrito Policial nas proximidades da Vila Dirce.

O documento segue agora para as mãos do prefeito Marcos Neves (PV), que deverá fornecer uma resposta à Casa e/ou tomar as devidas providências.

O texto é de autoria do vereador José Carlos Adão (PSD), após ter acesso a vários relatos sobre a falta de segurança nas proximidades dos bancos e do comércio do bairro. “Também há muitas denúncias de assaltos, roubos e vandalismos ocorrendo com frequência naquela região”, salientou Adão.

O parlamentar ainda utilizou a tribuna da Casa para reforçar seu pedido por mais atenção para a questão da segurança na Aldeia de Carapicuíba, a quem comparou com a Faixa de Gaza devido aos inúmeros relatos de ocorrências policiais.

Adão utilizou a tribuna da Câmara para defender a instalação de um Distrito Policial na Vila Dirce.