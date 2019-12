Comerciante é morto em assalto na frente de banco em Osasco

O comerciante Emerson Afonso Camargo, de 49 anos, foi morto em um assalto quando chegava a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal para pagar contas na tarde desta quarta-feira (4), no Jardim Mutinga, em Osasco. Ele levou um tiro na nuca dentro de seu carro e morreu na hora.

Três bandidos teriam participado do crime, que aconteceu por volta das 16h. Eles provavelmente estavam seguindo o comerciante e sabiam que ele carregava uma quantia de dinheiro para fazer pagamentos no banco, segundo informações do “Brasil Urgente”, da Band.

O envelope com dinheiro que estava com Emerson foi levado pelos bandidos, que fugiram e são procurados pela Polícia.

A ocorrência será investigada pelo 7º DP de Osasco. (Com informações do “Brasil Urgente”)