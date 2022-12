Condutor foge de acidente com carro roubado e acaba preso em Itapevi

Na noite de ontem (21), Policiais Militares se depararam com um veículo que havia fugido de um acidente de trânsito no bairro Santa Rita, em Itapevi.

Os agentes realizaram a abordagem e durante a busca pessoal no condutor, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar os dados do veículo via COPOM, foi constatado se tratar de um veículo diferente do abordado e, a numeração do chassi, diferente da numeração registrada nos vidros e painel corta-fogo.

Na consulta, foi verificado se tratar de produto de roubo no estado de Minas Gerais.

Assim, o indivíduo foi conduzido a Delegacia e permaneceu à disposição da justiça.