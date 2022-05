Confira a previsão do tempo na região para esta segunda-feira (30/05)

Após um fim de semana com tempo firme na região, a previsão para esta segunda-feira (30/05) indica sol, porém com períodos nublados e instabilidade. Segundo o Clima tempo, há possibilidade de chuva em alguns momentos do dia em cidades como Osasco e Barueri.

Previsão do tempo em Osasco hoje (30/05)

Na cidade de Osasco, o dia será ensolarado, mas com algumas nuvens e pode chover a qualquer momento. A temperatura mínima fica em 17°C e a máxima chega aos 28°C.

Tempo em Barueri nesta segunda-feira (30/05)

A previsão do tempo para Barueri é semelhante a Osasco, de sol com algumas nuvens durante o dia, podendo chover a qualquer hora. A máxima em Barueri será de 28°C e a mínima de 17°C.

Em Carapicuíba

Já em Carapicuíba, a segunda-feira terá mínima de 16°C e máxima de 27°C. O sol aparece, mas com muitas nuvens e possibilidade de chuva.

Com informações do Clima Tempo