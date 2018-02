Confronto entre seguranças da CPTM e ambulantes na estação Antonio João termina com um detido

No último domingo, 28/1, uma confusão foi registrada na estação Antônio João, Linha 8-Diamante da CPTM, quando seguranças confrontaram ambulantes.

Um usuário da CPTM registrou o momento. No vídeo, é possível ver ambulantes jogando, de dentro do vagão, objetos contra os seguranças que estavam na plataforma. Quando um dos guardas cai no chão, os outros correm para dentro do vagão a procura dos indivíduos que dispararam os objetos.

A equipe da CPTM apreendeu um ambulante que responderá pelos crimes. As imagens do circuito interno de segurança da estação estão sendo analisadas para tentar identificar os demais envolvidos

O comércio ambulante é ilegal, mas ocorre livremente em boa parte das estações. Usuários podem fazer denúncia dessas ações por meio de mensagens SMS no número 97150-4949 ou denunciando no serviço de atendimento ao usuário nos 0800 055 0121.