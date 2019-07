Conta de luz fica mais cara a partir desta quinta (4)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, hoje, a revisão tarifária da Enel Distribuição São Paulo, que entrará em vigor a partir de quinta-feira, 4 de julho. Para os consumidores de baixa tensão, como os clientes residências, o percentual foi de 6,48%. Ou seja, quem pagava, por exemplo, R$ 100 de conta de energia elétrica vai passar a pagar R$ 106,48.

Já para os clientes atendidos em média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, o reajuste foi de 8,46%. Portanto, o reajuste médio foi de 7,03%.

A Enel afirma que a revisão tarifária ocorre a cada quatro anos, conforme estabelecido no contrato de concessão, e visa a preservar o equilíbrio econômico-financeiro da companhia.

Publicidade

Ainda de acordo com a empresa, o principal fator que influenciou a revisão deste ano foi o aumento do custo com a aquisição de energia, que representa 34% da composição tarifária.