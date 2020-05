Continental Shopping promove adoção de cães e gatos online

Durante o período de quarentena o Continental Shopping, em parceira com a Ação Pró Vida Animal e Meio Ambiente (AVAMA), promove em suas redes sociais a adoção de cães e gatos.

As fotos dos pets que estão à procura de um novo lar, estão disponíveis na página oficial do shopping no Facebook. Os interessados devem entrar em contato por meio do número (11) 96734-9878, ligação ou WhatsApp.

“O Continental Shopping pretende manter viva a chama da adoção, mesmo no período de distanciamento social. Por esse motivo, decidimos disponibilizar em nossas redes sociais os animais que estão em busca de um lar. Desde o início da adoção online 10 animais conseguiram uma nova família”, afirma Juliana Garbini, gerente de marketing do empreendimento.

O processo de adoção é simples. O interessado em adotar um pet passará por uma triagem. Em seguida, deverá responder um questionário para avaliação do perfil. Após essas etapas, caso o pedido seja aprovado, são solicitados os documentos necessários para o registro do termo de adoção do animal.

A campanha do Continental Shopping para adoção de pets segue até o dia 31 de maio.

Serviço

Adoção Pet Online – Continental Shopping

Data: até 31 de maio / Facebook: Continental Shopping / Contato: (11) 96734-9878 – Jacy