Continental Shopping promove saldão com até 70% de desconto

Após a virada do ano está aberta a temporada de liquidações. De olho em quem está em busca de bons preços, o Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, realiza de 9 a 12 de janeiro o tradicional Saldão de Natal.

Ao andar pelos corredores do empreendimento neste período é possível encontrar descontos de até 70%, segundo o shopping, válidos em itens de moda adulto e infantil, acessórios, calçados, artigos de cama, mesa, banho, decoração e muito mais.

Entre as possibilidades de compra com desconto está a loja Piticas que tem camisetas de R$ 69,90 por R$ 39,90. Na Mentha Pimenta rasteirinhas e sapatilhas que custavam R$ 69,99 saem por R$ 29,99 no período do saldão.

A World Tennis e a Gregory tem produtos com mais de 50% de desconto. Já as lojas Imaginarium e Ascona possuem itens com descontos acima dos 60%.

“Após a boa movimentação de compras de fim de ano é hora dos lojistas liquidarem os estoques remanescentes e aumentarem as vendas do período. Nos quatro dias de saldão os clientes encontrarão ofertas imperdíveis”, afirma Rodrigo Rufino, gerente de marketing do Continental.

Serviço

Saldão de Natal – Continental Shopping

Período: De 9 a 12 de Janeiro

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo – SP

Mais informações: (11) 4040-4981