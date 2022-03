Convênio com CIEE permitirá que estudantes façam estágio no Cioeste

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) assinou, na manhã desta segunda-feira (7), convênio com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), por meio do qual estudantes poderão fazer estágio no Cioeste.

Outro convênio assinado durante o encontro, que ocorreu na sede do Consórcio, em Barueri, foi a renovação da parceria com o CRECI-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

O presidente do Cioeste, prefeito de Osasco, Rogério Lins comentou a renovação do convênio com o CRECI-SP para a continuidade dos trabalhos. “A gente fica sempre muito feliz de poder discutir pautas e ações que vão beneficiar os moradores de toda a região”, disse.

Desde 2016, quando o CRECI-SP deu início às parcerias com instituições públicas, já foram realizados centenas de Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica (PTAM). Os documentos emitidos pelos corretores possibilita às prefeituras dar transparência aos atos públicos que envolvam o mercado imobiliário. “É uma satisfação muito grande poder continuar com o trabalho que fazemos com muito êxito”, afirmou o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, José Augusto Viana Neto.

Na ocasião, os prefeitos reunidos receberam o prefeito Guto Issa, de São Roque, que passou a integrar o Consórcio recentemente. “É uma honra estar aqui ao lado desses importantes prefeitos. São Roque foi fundada em agosto de 1657. Somos a cidade mais antiga da nossa região. Venho aqui com muita humildade para somar, ouvir e aprender com a experiência dos demais prefeitos”, destacou Guto.

Além dos prefeitos das cidades de Osasco e região, também participaram da reunião, o Secretário Executivo do Cioeste, Jorge Lapas, o Superintendente Nacional de Atendimento do CIEE, Luiz Gustavo Coppola, entre outras autoridades.

O Cioeste é composto por 12 cidades da região, sendo: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Araçariguama, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, Vargem Grande Paulista e São Roque.